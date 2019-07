Maroc : Les parlementaires veulent voyager gratuitement à bord du TGV

Dans une requête adressée aux présidents des deux Chambres, Habib El Malki et Hakim Benchamach, des parlementaires marocains auraient demandé de bénéficier d’une carte de gratuité pour le train à grande vitesse (TGV) Al Boraq.

Selon des sources citées par le journal Al Akhbar de ce mercredi, le bureau de la Chambre des représentants aurait été le premier à approuver cette demande, avant que les parlementaires de la Chambre des conseillers ne demandent à Hakim Benchamach de suivre l’exemple de leurs collègues de la première Chambre. «Contrairement à la longueur des débats souvent futiles dans l’hémicycle, cette demande est passée comme une lettre à la poste. Le directeur de l’ONCF, Rabie Khlie, n’a pas tergiversé et a décidé de confectionner pour les parlementaires des cartes leur permettant de voyager gratuitement dans le train Al Boraq», poursuit le journal.

Le journal, cité par Le 360, rappelle que les parlementaires bénéficient de multiples avantages financiers et en nature. En plus d’une carte de gratuité de train (1ere classe), le quotidien cite une indemnité de carburant de 800 dirhams/mois, une prise en charge des frais de péage, des chambres d’hôtel à Rabat (700 dirhams) et une somme de 2 000 dirhams par jour d’argent de poche lors des voyages à l’étranger.