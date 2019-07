Royaume-Uni : Les musulmans marginalisent les ex-détenues de la communauté

Etre une ancienne détenue tout en appartenant à la communauté musulmane britannique est difficile à vivre. Selon un rapport d’experts musulmans du système de justice pénale, les musulmanes qui ont purgé des peines de prison sont «boudées» par leurs familles au Royaume-Uni. Ces dernières ont tendance à mieux accepter les ex-détenus en leur sein, mais pas les femmes.

«Dans notre communauté, le fait d’être une femme impliquée dans des crimes et délits est l’une des choses les plus inacceptables qui puissent arriver à une famille», a déclaré une femme condamnée dans ce rapport du projet Women in Prison and Muslim, repris par The Guardian. Certaines de ces femmes sont «privées de contact avec leurs familles et les membres de la communauté, laissées à la marge pour avoir déshonoré la réputation de la communauté», ont ajouté les auteurs du document.

L’étude s’est basée sur 17 anciennes détenues condamnées, issues de différentes origines et toutes de confession musulmane : arabe, britannique, pakistanaise, indienne et du Cachemire. Le rapport conclu qu’une approche active doit être mise en œuvre pour aider ces ex-détenues à être de nouveau incluses à la société.