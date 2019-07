Recherche scientifique : L’Université Cadi Ayyad primée «Best University Award»

L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech a été primée «Best University Award» dans le cadre de la rencontre sur l’excellence de la recherche au Maroc «Research Excellence Day».

L’UCA a été récompensée en reconnaissance de sa contribution à la promotion de la recherche scientifique nationale, indique un communiqué de cet établissement d’enseignement supérieur.

Deux chercheurs de l’UCA, le mathématicien Feu Pr. Abdelghani Bellouquid et le géologue Pr. Nasrrddine Youbi ont été aussi primés «Best researchers award» par la qualité et le nombre de leur production scientifique répertoriée par l’Editeur Clarivate Analytics (Web of Science Group), durant les 5 dernières années (2014-2018).

Né à Fès en 1959, Pr. Nasreddine Youbi est enseignant-chercheur au département de géologie de la faculté des sciences-Semlalia de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech depuis 1987 où il a obtenu son Doctorat d’Etat en volcanologie-géochimie en 1998.

Il est actuellement directeur du Laboratoire de géosciences, géoressources et géoriques où il développe avec ses collègues et doctorants des recherches en pétrologie, géochimie de haut niveau en appliquant plusieurs techniques dérivées de la géochronologie, de la géologie isotopique, de la géochimie élémentaire, de la pétrologie.

Feu Abdelghani Bellouquid est titulaire d’un doctorat de l’Université Paris 7. Il a enseigné à l’Ecole normale supérieure de Cachan, à l’Université d’Evry, à l’Université de Marne-la-Vallée (France), à l’Ecole Polytechnique de Turin (Italie) avant de rejoindre l’Ecole nationale des sciences appliquées de Marrakech.

Il a été également membre correspondant de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques depuis février 2013. Il a à son actif près de quarante publications dans des revues internationales indexées, en plus de deux ouvrages et quatre chapitres de livres spécialisés dans le domaine des mathématiques appliquées.