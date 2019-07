Projet de loi sur l’Enseignement : 2 députés du PJD votent contre malgré la consigne d'abstention

La Commission de l’Enseignement, Communication et Culture à la Chambre des représentants a adopté, comme prévu ce mardi, le projet de loi-cadre 51.17 relatif au système de l’éducation, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique. 12 députés ont voté pour, 2 contre (du PJD), et 16 abstentions (12 du PJD et 4 de l’Istiqlal).

Dans le détail, le texte a non seulement divisé les rangs de la majorité gouvernementale mais également le groupe du PJD. Celui-ci a connu la défection de deux de ses membres, Mohamed El Othmani et Abou Zeid El Idrissi. Les deux députés islamistes ont voté contre le texte dans sa totalité.

En revanche les dix autres islamistes se sont conformés à la directive du secrétariat général de la Lampe de s’abstenir lors de l’opération du vote y compris pour le très controversé article 2 portant sur l’ «alternance linguistique», si décrié par l’ensemble des organisations du PJD. Un texte qui accorde en effet à la langue de française la priorité dans l’enseignement des matières scientifiques.

L'issue de la réunion de ce mardi 16 juillet à la Chambre des représentants est un autre exemple des liens de proximité avérés unissant le PJD et l’Istiqlal sur les questions se rapportant essentiellement à la défense de la langue arabe, l’identité nationale et l’islam. Les Istiqlaliens ayant choisi eux aussi de s’abstenir. En revanche les autres composantes de la majorité, RNI, MP, UC et USFP, ainsi que le PAM dans l'opposition ont voté pour le projet de loi-cadre 51-17.

Dans les jours à avenir le texte sera approuvé par la plénière de la Chambre des représentants. Les différents groupes et groupements de députés auront alors l’occasion d’expliquer les motifs de leurs votes.

Pour rappel, le texte relatif au système de l’éducation, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique a été adopté au conseil des ministres du 20 août 2018.