Espagne : Les mésaventures d’une Marocaine avec Air Arabia qu’elle accuse de racisme

Il y a deux jours, une ressortissante marocaine vivant au Canada a partagé sur Facebook ses mésaventures au cours d’un voyage entre l’Espagne et le Maroc avec la compagnie aérienne Air Arabia. Racontant avoir subi violences verbales puis physiques à cause d’un excédent de bagages de 2 kg qui a été réglé, elle était en partance pour Casablanca depuis l’aéroport de Barcelone El Prat (BCN).

Après s’être vu demander de «retirer le surpoids ou dégager la valise» dont elle a soustrait l’excédent, elle s’adresse à la membre de l’équipage, qui finit par lui dire de «déposer une réclamation et de ne pas [lui] casser la tête». «Au moment d’embarquer, la supposée-agresseur était sur place et en voyant que je tenais à porter plainte, m’a alors dit en arabe : ''si ça me chante, tu ne monteras pas dans cet avion''», raconte-t-elle.

«J’ai répondu qu’elle n’avait pas le droit, que j’avais payé mon billet (...) Elle s’est tournée vers sa collègue et lui a dit en espagnol que je l’avais insultée, s’est emparée violemment de mon passeport, a déchiré mon ''boarding pass'' et a dit que je n’allais plus monter dans l’avion», ajoute encore la passagère.

En essayant de reprendre son document, Maha Tazi raconte avoir été agressée physiquement par son interlocutrice. La collègue espagnole de la membre de l’équipage recommande alors à la voyageuse de s’acheter un nouveau billet et de «retourner dans [son] p****n de pays pour de bon». Se tournant vers la police du terminal, celle-ci aurait dissuadé la jeune femme de porter plainte, car elle devrait revenir sur le territoire espagnol pour la poursuivre en justice pour propos racistes et discriminatoires.

Toujours bloquée au poste de police du terminal 1 de l’aéroport de Barcelone, Maha Tazi reste pour l’heure sans informations sur ses bagages ni preuve de carte d’embarquement. Par ailleurs, elle exige d’Air Arabia un remboursement des dommages causés par les faits.