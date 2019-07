Italie : Des missiles et un arsenal de guerre saisi dans le milieu d’extrême droite

Une enquête visant des groupuscules d’ultra-droite en Italie a permis de découvrir, lundi, un véritable arsenal de guerre chez des militants néo-fascistes. En effet, la police antiterroriste (Digos) a pu mettre la main sur un missile français air-air Matra-Super 530, une vingtaine de Steyr Aug, fusils d’assaut de dotation de l’armée autrichienne de même que des armes de poing de différents calibres, des pistolets mitrailleurs, des munitions de tout calibre et un grand nombre d’armes blanches, entre autres.

Cette trouvaille est le résultat d’une série de perquisitions menées à Turin et dans d’autres villes du nord du pays, donnant lieu aussi à une vague d’arrestations dans le milieu néo-nazi et néo-fasciste. Selon l’AFP et Euronews, un ancien inspecteur des douanes qui a été candidat aux élections sénatoriales en 2001 sous la bannière de la formation néo-fasciste Forza Nueva est également arrêté.

Par ailleurs, une collection d’objets nazis a été saisie, quelques jours après une série de perquisitions, le 9 juillet dernier, aux domiciles de militants d’ultra-droite appartenant au violent groupuscule Legio Subalpina. Dans les maisons perquisitionnées d’autres membres, des armes blanches et des répliques de fusils d’assaut de type airsoft ont été retrouvées, en plus de vêtements, d’autocollants et de banderoles faisant référence aux ultras de la Juventus de Turin, Drughi Giovinezza et Tradizione Antichi Valori, proches de l’extrême droite radicale.

Ces coups de filet interviennent moins d’un mois après une perquisition au siège turinois Forza Nuovo ainsi qu’à celui du groupe d’extrême droite Rebel Firm à Ivrée, le 20 juin dernier.

L’enquête de la police continue, après avoir débuté il y a plus d’un an selon le procureur Carlo Ambra, en charge des investigations sur une nébuleuse de groupe d’extrême-droite radicale de la région.