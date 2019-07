Pour Boris Johnson, l’islam a retardé «de plusieurs siècles» le monde musulman

L’ancien maire conservateur de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères, favori pour être le prochain Premier ministre britannique, a été vivement critiqué pour avoir affirmé, dans un essai déniché par The Guardian, que l’islam «a retardé de plusieurs siècles le monde musulman» par rapport à l’Occident.

Dans son livre «The Dream of Rome» (New Ed, 2007), consacré à l’empire romain, il explique que l’islam entrave le développement de certaines parties du globe et que, par conséquent, le «grief musulman» était un facteur dans presque tous les conflits.

Des propos qui ont été décrits comme déconcertants et problématiques par l’organisation Tell Mama, qui lutte contre l’islamophobie, et reproche à Boris Johnson un manque de compréhension de la religion musulmane. Le Conseil musulman de Grande-Bretagne (MCB) a, de son côté, déclaré que de nombreuses personnes souhaiteraient savoir si le favori pour devenir le prochain Premier ministre continue de croire que «l’islam inhibe par nature le chemin du progrès et de la liberté».

L’année dernière, Boris Johnson avait également fait l’objet de nombreuses critiques après avoir comparé, dans les colonnes du Telegraph, les femmes portant la burqa à des «boîtes aux lettres» et des «braqueurs de banque».