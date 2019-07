Kénitra : Arrestation d'un homme apparu dans une vidéo brandissant une arme blanche lors d'un mariage

Les services de la préfecture de police de Kénitra ont arrêté, dimanche, un individu aux antécédents judiciaires pour trafic de drogue, apparu, avec nombre de suspects, sur une séquence vidéo partagée sur les applications de messagerie instantanée les montrant brandir des coutelas lors d'une cérémonie de mariage.

Les services de la sûreté nationale ont mené des enquêtes pour déterminer les circonstances de son tournage, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que ces investigations ont révélé qu'il s'agit d'une cérémonie de mariage organisée le 8 courant dans la zone de Saknia à Kénitra et permis l'identification de plusieurs suspects apparus sur la vidéo en train de brandir leurs armes blanches, dont un a été interpellé dimanche après-midi dans la même ville.

Le mis en cause, 27 ans, a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, souligne la DGSN dans un communiqué, notant que les recherches et investigations sur le terrain se poursuivent intensément pour identifier et arrêter les autres suspects.