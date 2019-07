Sahara : Après l’annulation de la réunion de la troïka de l’UA, le Polisario chez Paul Kagame

En août 2017, Brahim Ghali avait été convié à la cérémonie d’investiture de Paul Kagame pour un troisième mandat. Depuis le Rwanda a pris ses distances avec le Polisario et s’est rapproché du Maroc. Dans l’espoir de reprendre le fil du contact avec un Etat de plus en plus influent sur le continent, le Front a envoyé un émissaire à Kagamé.

Temps de lecture: 2'