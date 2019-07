Le Maroc champion d'Afrique de Karaté avec 14 médailles dont 11 en or

La sélection marocaine de karaté a remporté le titre de champion d’Afrique (juniors et séniors) avec 14 médailles, dont 11 d’or, lors des Championnats d'Afrique qui se sont déroulés du 12 au 14 juillet à la capitale botswanaise, Gaborone.

Le Maroc a décroché 14 médailles (dont 11 en or et 3 en bronze), devant l'Égypte avec 22 médailles (10 or, 6 argent et 6 bronze), suivi de la Tunisie avec trois médailles (2 or et 1 bronze).

Voici les résultats des champions marocains : - Médaille d'or pour Adnan Hakimi (Kata Individuel)

- Médaille d'or pour Sanae Agelmam (kata individuel)

- Médaille d'or pour l'équipe féminine marocaine au kata (Aya Nassiri, Lamia Bartali et Sanae Agelmam)

- Médaille d'or pour d'équipe masculine marocaine au kata (Bilal Benkacem, Mohamed El Hani et Adnan Hakimi)

- Médaille d'or pour Oussama Fahsi (juniors, moins de 68 kg) - Médaille d'or pour Ossama Eddarai (Juniors, - 61 kg)

- Médaille d’or pour Sara Slassi (Juniors, - 53 kg)

- Médaille d'or pour Yassin Sakouri (Séniors, - 75 kg)

- Médaille d'or pour Khawla Ou Ahmad (Seniors, - 55 kg)

- Médaille d'or pour Abdessalam Ameknassi (Séniors, - 60 kg) - Médaille d'or pour Aicha Sayeh (Seniors, -50 kg)

- Médaillé de bronze pour Ibtisam Essedini (Séniors, - 61 kg)

- Médaille de bronze pour Abdelilah Boujeddi (Seniors, -67 kg)

- Médaille de bronze pour Mohamed El Bahri (Séniors, 84 kg).