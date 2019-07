Sahara occidental : Le Polisario intensifie ses manifestations en Espagne

Dans un climat politique tendu avec l’Espagne, le Front Polisario, en perte de terrain sur le plan politique au sein du voisin ibérique, a choisi de multiplier les manifestations ce weekend. Ainsi, à en croire l’agence officielle du mouvement de Brahim Ghali, des Pro-Polisario ont appelé samedi, depuis Séville, les autorités espagnoles à «défendre le droit des Sahraouis à l’autodétermination».

Dans une déclaration à SPS, la représentante du Front Polisario en Espagne, Kheira Bulahi Bad, a rappelé que «plusieurs délégations espagnoles, notamment des représentants de tribunaux et du parlement, ne sont pas autorisées à entrer à Laâyoune». Elle a aussi mis en garde le rôle de la Fédération andalouse des associations de solidarité avec le Sahara occidental (FANDAS) et celui de l’Association Sevilla, qualifiée «amie du peuple sahraoui», en affirmant que «le peuple andalou a toujours estimé que la solidarité avec les Sahraouis est un principe fondamental».

Le même jour et à l’autre bout de l’Espagne, des pro-Polisario ont organisé à Tenerife, aux Îles Canaries, une marche à laquelle ont pris part des enfants. Toujours selon SPS, la manifestation a sillonné plusieurs rues avec des drapeaux du Polisario et des «photos de détenus politique sahraouis dans les geôles marocaines».

Ces deux manifestations interviennent alors que les relations entre le Front Polisario et les politiques espagnols ne sont plus au beau fixe. En plus des positions du Président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez, qui restent en faveur du royaume, l’Espagne manifeste un intérêt particulier dans l’affaire des trois détenus sahraouis arrêtés par le mouvement de Brahim Ghali. En effet, en plus des lettres adressées par les associations des droits de l’Homme aux autorités espagnoles, via le général d’Espagne à Alger, l’un des détenus, Fadel Brika, serait de nationalité espagnole.