Canaries : Cinq Marocains arrêtés dans le démantèlement d’un réseau de contrefaçon

La police nationale espagnole a saisi à Maspalomas, station touristique du sud de la Grande Canarie, près de 200 000 articles électroniques et produits de mode contrefaits, d'une valeur estimée à 16 millions d'euros. Selon l’agence de presse Colpisa, citant la Direction générale de la police, sept personnes, dont cinq Marocains, un Indien et un Népalais, ont été arrêtées en lien avec un réseau d'importation et de vente d’articles contrefaits, lors de la «plus grande opération jamais réalisée aux Îles Canaries».

Les autorités ont localisé un atelier où les responsables de la cellule avaient des personnes travaillant, sept jours sur sept, pour placer les logos des marques concernées sur ces imitations.

L'enquête a débuté en avril dernier lorsque les agents ont appris l'existence d'un entrepôt dans un centre commercial de Maspalomas, où le groupe aurait vraisemblablement gardé les marchandises électroniques qui étaient arrivées dans des camions en provenance du port de Las Palmas.

La police a non seulement confirmé l’existence de cet entrepôt, mais elle a également trouvé un atelier où deux migrants marocains, en situation irrégulière, étaient obligés de travailler tous les jours en plaçant des logos sur des t-shirts et d’autres produits, poursuit l’agence espagnole. Au cours de l'enquête, la police a intercepté un camion chargé de nombreuses boîtes contenant des produits électroniques en provenance de Chine (haut-parleurs et écouteurs, entre autres produits) alors qu'il était en train d'être déchargé à proximité d'un centre commercial à Maspalomas.

La police aurait aussi confisqué une imprimante, un sèche-linge, 9 845 euros en espèces et de nombreux documents, des bons de livraison, des factures et des documents avec une liste des commandes, entre autres.