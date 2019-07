Espagne : Quand le football devient un vecteur d'intégration pour les jeunes migrants

«Je dois transmettre aux jeunes tout ce que le football m’a apporté.» Tel est le crédo de Mohamed el Gaadaoui, né au Maroc en 1990, qui soutient plusieurs initiatives d’intégration des enfants migrants non accompagnés en Catalogne, et chapeaute un projet caritatif à Bouyafar, un village amazigh près de Nador; celui de créer une école de football, d'après La Vanguardia.

Mohamed el Gaadaoui, actuellement responsable du pôle sportif de la Fédération catalogne de football et ambassadeur de ladite fondation, explique que ce projet a une visée socialisante. Les mineurs migrants qui arrivent en Catalogne ont la possibilité de «s’intégrer en se voyant inculquer les valeurs du sport».

D’autre part, le fait que le principal projet soit chapeauté à Nador permettra, espère-t-il, de convaincre les jeunes marocains qui souhaitent émigrer en Espagne «qu’ils ne trouveront pas ici le paradis promis, qu’ils se sont trompés avec de fausses attentes, comme cela arrive avec la majorité des mineurs immigrants non accompagnés qui arrivent en Catalogne».

Mohamed el Gaadaoui est lui-même un parfait exemple de la façon dont le sport en général et le football en particulier peuvent devenir d’excellents outils d’intégration. Deuxième fils d’une famille modeste, sans ressources économiques, il a pu jouer au football quand il est arrivé en Catalogne grâce à l’aide de clubs comme l’Atlétic Masnou ou le CD Masnou, qui lui ont permis de payer les frais d’inscription en travaillant dans les installations sportives.

Le jeune homme a mobilisé les autorités marocaines et l’ambassade d’Espagne pour soutenir cette initiative. Malgré tout, il reconnaît que «rien ne serait possible sans le soutien de son club, Alella EU», dont l’équipe soutient cette initiative et commence à collecter du matériel sportif à envoyer au Maroc.