Maroc : De la potasse de Khemisset bientôt commercialisée aux Etats-Unis ?

La société de développement de potasse Emmerson Plc a réalisé une évaluation économique préliminaire des ventes potentielles de sous-produit de sel de déneigement, issu de son projet de potasse à Khemisset, qu’elle détient à 100%, indique le site Mining Rewiew Africa.

L’étude interne a montré qu’il était possible de commercialiser le sel sur le marché américain du dégivrage, en l’occurrence sur la côte est des Etats-Unis, offrant des marges intéressantes, le sel étant un sous-produit de la production de potasse.

On estime que Khemisset produit plus de 4,6 Mtpa (millions de tonnes par an) de sel de qualité supérieure en tant que sous-produit de ses activités liées à la potasse et, par le biais de sa vente, 1 Mtpa sur le grand marché américain du sel de déglaçage, sur la base des prix historiques des sels de déglaçage aux États-Unis. Les marges de trésorerie provenant du projet seraient de l’ordre de 40%.

Avec des besoins en capital initiaux de seulement douze millions de dollars, y compris une réserve pour éventualités de 30%, il s’agit d’une excellente opportunité pour le marché américain, estimé à plus de 10 Mtpa, souligne la même source.

A ce stade, des discussions de partenariat sont déjà en cours avec des groupes appropriés possédant une grande expertise du marché du sel.

Les prochaines étapes comprennent de nouvelles études de marché détaillées, une révision des spécifications de produits et une intégration à la conception des processus du projet Khemisset.