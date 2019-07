Coupe de la CAF : Le Tribunal arbitral du sport définit sa date de verdict sur le recours du Wydad

La finale retour entre le WAC et l'EST disputée le 31 mai dernier à Tunis a été suspendue à cause de la panne du VAR / Ph. DR.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) statuera sur les appels interjetés par l’Espérance sportive de Tunis (EST) et le Wydad athletic club de Casablanca (WAC) au plus tard le 31 juillet prochain, a fait savoir, ce lundi, un communiqué de la cour située à Lausanne.

Dans son document, le TAS indique avoir enregistré les appels déposés par les deux équipes les 14 et 17 juin contre la décision rendue le 5 juin par le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF). Celle-ci ordonne aux deux équipes de rejouer le match retour de la finale de la Ligue des Champions de la CAF 2018/2019 sur terrain neutre.

Dans son appel, le club casablancais sollicite une annulation de cette décision pour que le titre de vainqueur de la Ligue des Champions 2018/2019 et la prime de victoire lui soient attribués. Quant aux Tunisois, ils demandent à ce que le verdict soit déclaré nul et non avenu, d’être ainsi déclarés vainqueur, de conserver le trophée et les médailles décernées le 31 mai et de recevoir le paiement de la prime allouée au vainqueur.

En attendant la date buttoir, «le TAS ne fournira pas d’autres renseignements concernant cette procédure, sauf pour publier un communiqué de presse annonçant la décision finale», indique le communiqué.

Le 31 mai dernier, le match de la finale retour a été suspendu à la 60e minute par décision de l’arbitre, après un refus de but d’égalisation du WAC et la découverte que le VAR était hors d’état de fonctionner. Les joueurs marocains ayant refusé de reprendre le match, l’EST avait été déclarée gagnante.