Espagne : Onze ans de prison pour un Marocain ayant tué son ami

La Cour provinciale de Cadix à Ceuta a condamné un homme de 24 ans à 11 ans de prison ferme pour le meurtre de son ami, âgé de 18 ans et qui a été poignardé dans le dos. Selon l’organe judiciaire, cité par l’agence EFE, le prévenu a été condamné à la même peine de prison que celle demandée à la fois par le parquet et la partie civile, en plus d’une peine de probation de quatre ans pour le même crime.

Le meurtre a eu lieu le 27 décembre 2016 à 18h00 lorsque la victime, Yassin B., 18 ans, s'est disputé avec Tarek H.H., surnommé «Patanegra». Après la dispute, qui a eu lieu à l’intérieur d’une salle de billard, l’accusé aurait poignardé sa victime dans le dos alors que celle-ci était assise dans la rue.

Tarek HH a reconnu le meurtre devant le jury, déclarant avoir «été drogué». Il aurait aussi présenté ses excuses à la famille de la victime, exprimant ses regrets sur ce geste en se disant «désolé». Ce Marocain a été remis à la police espagnole en janvier 2017, après avoir fui au Maroc pendant plusieurs jours.

La victime et l'agresseur seraient des amis de l'enfance du quartier, conclut EFE.