Huelva : Des formations pour les saisonnières grâce à la Fondation des Trois Cultures

Plus de 5 700 saisonnières marocaines venues dans la province de Huelva pour participer à la campagne agricole de fruits rouges ont bénéficié cette année du programme IntergrARTE de la Fondation des Trois Cultures.

Selon l’agence EFE, qui relaye un communiqué de cette fondation, le programme a inclus des activités éducatives, culturelles et de loisirs.

Ainsi, du 1er avril à la fin juin, 13 cours de formation en espagnol et ateliers de sensibilisation pour un total de 1 000 heures d’enseignement ont été dispensés à Lepe, Cartaya, Almonte, El Rocio, Palos de la Frontera et à Moguer.

«L’objectif était de fournir à ces femmes des connaissances de base en espagnol» dans le cadre de leur travail quotidien durant leur séjour en Espagne et «d’organiser des entretiens d’information sur les questions bureaucratiques, les soins de santé ou même la réalisation de procédures financières».

Dans la section culturelle, quatre représentations théâtrales se sont déroulées en berbère, en arabe classique et en arabe dialectal ou darija, deux concerts de musique chaabi populaires (à Lepe et Almonte) et un acte de célébration du Ramadan ont été programmés.

Parallèlement à ces activités, la fondation a collaboré à diverses initiatives culturelles et festives proposées par d’autres entités à l’intention du groupe de travailleurs saisonniers marocains, comme dans le cas de la Fête du Printemps d’Almonte ou de le dîner d'adieu de ces saisonnières à Moguer.

«Le but de toutes ces actions est de créer et de maintenir les meilleures conditions possibles pour ces femmes afin qu’elles se sentent accompagnées et en sécurité pendant leur séjour en Andalousie et profitent de leur temps libre pour des activités éducatives et culturelles», conclut le communiqué.