Espagne : Polémique entre Vox, le PP et PSOE sur «la scolarisation des enfants marocains» à Melilla

«Tous les enfants admis dans le processus scolaire normal ont démontré leur résidence légale à Melilla. La Direction provinciale de l'Education se conforme scrupuleusement à la loi et à la Constitution espagnole qui garantissent aux mineurs résidant sur le territoire espagnol le droit d'avoir une place dans une école.» La déclaration est celle de la secrétaire générale du PSOE à Melilla, Gloria Rojas répondant à la polémique provoquée les élus du PP et Vox.

«Chaque jour, il est démontré que la ligne qui sépare le PP et le Vox est plus diffuse. Ils sont capables de tout pour attaquer le Parti socialiste, même pour alarmer les habitants de Melilla d’une question pour laquelle la loi est scrupuleusement respectée», a-t-elle ajouté dans le communiqué de son parti, relayé par El Faro de Melilla.

La section local de Vox a, en effet, affirmé que le ministère de l’éducation «accorde la priorité à la scolarisation des enfants sur la situation juridique de leurs parents». Une décision qui, de l’avis de la formation présidée par Santiago Abascal, «menace l’avenir de Melilla en permettant aux enfants marocains de s’inscrire gratuitement dans les écoles de la ville». La décision augmenterait aussi, toujours selon Vox Melilla, «les ratios dans les salles de classe à des proportions impensables, créant ainsi une situation de saturation totale et de chaos».

Esta decisión dinamita el futuro de Melilla al posibilitar la libre matriculación de niños marroquies en los centros educativos de la ciudad y eleva los ratios en las aulas hasta proporciones inpensables, creando una situación de total saturación y caos. — VOX Melilla (@Vox_Melilla) 10 juillet 2019

Pour Gloria Rojas, «le personnel de la Direction provinciale de l'éducation a constaté que les enfants acceptés dans le processus scolaire ordinaire remplissent l'exigence essentielle d'une résidence légale Melilla». Selon elle, PP et Vox utilisent un problème telle que l'éducation comme «arme de frappe pour ébranler la population de Melilla».

«Le PP et Vox devraient commencer à travailler pour Melilla et ses habitants et cesser de tromper les citoyens. Il est regrettable que, dans leur politique, ils puissent utiliser quelque chose d'aussi grave que le droit à la scolarisation des enfants vivant dans notre ville», regrette l’élue.