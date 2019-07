Hind Laroussi : «Je me sens Marocaine dans la musique que je fais»

La chanteuse néerlandaise d’origine marocaine, Hind Laroussi a réalisé cette année une percée aux Etats-Unis. Grâce au remix de sa chanson Lost avec le DJ Chris Cox, son tube est devenu quatrième de la liste des hits américains (Dance Music Charts).

Ce samedi, l’artiste, né de père marocain et de maman néerlandaise, est revenue dans une interview au média Algemeen Dagblad (AD) sur ses origines marocaines. «Oui, je suis Marocaine. Et je me sens Marocaine dans la musique que je fais», confie-t-elle avant d’ajouter que son «nouvel album a également des influences arabes».

«Je suis récemment allé dans un restaurant du coin pour manger de la délicieuse cuisine marocaine. Je ne vois pas beaucoup de Marocains ici, alors j'ai parlé avec la serveuse pendant longtemps», ajoute celle qui s'est fait connaître en 2003 lorsqu'elle avait participé à la série de concours de musique néerlandaise Idols, où elle a atteint les demi-finales.

Hind Laroussi a également souligné que sa maman est «néerlandaise et catholique». «Je suis née et j'ai grandi à Gouda. J'ai toujours embrassé les deux cultures», fait-elle savoir.

C’est en 2004, un an après son passage dans la célèbre émission néerlandaise, et son premier single que la chanteuse néerlandaise d’origine marocaine avait reçu un Edison Award, prix annuel de musique néerlandaise pour ses réalisations, suivi d’un disque d'or pour son premier album «Around the World».

En 2008, Hind Laroussi Tahiri a présenté les Pays-Bas dans l’Eurovision organisée en Serbie. Depuis, elle a enchaîné les réalisations et les albums. Cette année, sa chanson «Lost», issue de son nouvel album «A+», est entrée au Top Dance Music Charts des American Billboards.