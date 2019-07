France : Naoufal Ibn Ziaten aurait inventé son agression

Alors que l’avocat de la famille du la première victime de Mohamed Merah, Méhana Mouhou révélait il y a quelques jours les faits, il semble que Naoufal, l'un des fils de Latifa Ibn Ziaten, aurait inventé son agression.

Ce samedi, des sources proches du dossier ont indiqué au Parisien que Naoufal Ibn Ziaten serait actuellement en garde à vue, suspecté d'avoir totalement inventé son agression. «Un de ses amis, âgé de 23 ans et très proche de Latifa Ibn Ziaten est lui aussi entendu par les enquêteurs», poursuit le média.

Jeudi soir, vers 23 heures, le frère de la première victime de Merah s'était rendu avec son ami et colocataire au CHU de Rouen (Seine-Maritime). Ils avaient alors expliqué avoir été agressés par trois hommes qui portaient «des barbes d'islamistes».

«L'agression a été très violente, sauvage même. Les deux victimes ont été rouées de coups, on leur a cogné la tête contre un mur», racontait Me Méhana Mouhou. Rapidement après les déclarations du jeune homme à l'hôpital et le signalement des faits par son avocat au procureur, une enquête avait été confiée au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen.

«Très tôt, une source proche de l'enquête avait fait part de ses doutes au Parisien, évoquant des "contradictions sur les circonstances et les motifs"» de l’agression, rapporte le journal.

Entendu jeudi soir puis réentendu vendredi, les deux victimes présumées d’une agression auraient livré, durant leurs auditions, des versions imprécises, voire «totalement contradictoires» mises à nu par une enquête de voisinage. «Confrontés à ces éléments, Naoufal Ibn Ziaten et son ami auraient reconnu avoir inventé l'agression, selon des sources concordantes». En réalité, les deux hommes se seraient battus après une soirée alcoolisée, conclut le journal.