Enseignement supérieur : Une vingtaine d'accords signés entre le Maroc et la France

La cérémonie a été présidée par Said Amzazi et son homologue Frédérique Vidal. / Ph. MAP

Une vingtaine d'accords interuniversitaires ainsi qu'un accord-cadre entre les Conférences des présidents d'université du Maroc et de la France ont été signés vendredi à Rabat, en vue d'intensifier l'échange d'expériences et d'expertises académiques dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Ces accords, dont la cérémonie de signature a eu lieu à l'occasion de la Rencontre académique bilatérale, ont pour objectif de consolider les fondements de la coopération bilatérale et de mettre en place des mécanismes efficaces de coordination en la matière.

Il s'agit d'un accord-cadre signé par le président de la Conférence des présidents d'université du Maroc, Azzedine El Midaoui, et la vice-présidente de la Conférence des présidents d'université de France, Christine Gangloff-Ziegler, et de vingt accords conclus entre plusieurs universités des deux pays.

Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, et la ministre française de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal.