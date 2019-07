Le RNI appelle à une adoption rapide du projet de la loi-cadre sur l’enseignement

Aziz Akhannouch, président du RNI et Saadeddine El Othmani, secrétaire général du PJD. / Ph. DR

Le mardi 16 juillet, la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants devra voter le projet de loi-cadre 51.17 relatif au système de l’éducation, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique.

A trois jours de cette échéance et à l’occasion de la réunion de son bureau politique, tenue hier soir à Fès, le RNI a réitéré son appel en faveur de l’approbation du texte.

Dans un communiqué, l’instance a demandé aux parlementaires «d’accélérer la ratification de la loi-cadre sur l'éducation et la formation dont l’adoption a été retardée de plusieurs semaines, ce qui entrave l'entrée en vigueur de la réforme du système éducatif de notre pays et nuit aux intérêts des enfants des Marocains et consacre l’inégalité des chances entre eux».

Quelques minutes avant le début de la réunion et dans des déclarations à la presse, Aziz Akhannouch a plaidé pour un vote rapide de la loi-cadre 51.17, d’autant, a-t-il souligné, que la session de printemps au Parlement n’a que quelques jours devant elle avant de baisser le rideau.

Ce texte compte sur l’appui de partis de la majorité gouvernementale (RNI, UC, MP et USFP) et de l’opposition, dont le PAM. L’addition de ces voix est à même de lui assurer un passage dans les deux Chambres du Parlement.

Officiellement, le PJD ne s'est pas encore prononcé sur la réunion du 16 juillet.