Rapatriement des dépouilles des Marocains tués dans un raid près de Tripoli

Le consulat général du Maroc à Tunis a annoncé, vendredi soir, avoir entamé l'opération de rapatriement des Marocains tués la semaine dernière dans un raid aérien contre un centre de migrants à Tajoura (11 km à l’est de Tripoli).

Dans un communiqué, le consulat a ajouté avoir «engagé, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration, les procédures de rapatriement des corps, qui s’étalera sur trois étapes, à partir du vendredi 12 juillet 2019».

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a informé les familles des victimes de la date de décès de leurs fils et de l’arrivée des dépouilles à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Le consulat général du Royaume à Tunis poursuit ses contacts avec les autorités marocaines et libyennes pour parachever les procédures de détermination de l’identité des victimes et de leur rapatriement.

Le consulat, qui poursuit également sa coordination avec le croissant rouge libyen, a entrepris des contacts avec les Marocains blessés pour s’assurer de leur état de santé dans l’attente du parachèvement des procédures de leur évacuation vers le Maroc.

Tout en réitérant ses condoléances les plus attristées pour ces disparitions tragiques, il dit partager toute la détresse des familles et les invite à se manifester à l’une des deux cellules mises en place auprès du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (00212613500678) et auprès du Consulat Général du Royaume à Tunis (0021698765801).

Un premier bilan préliminaire avait fait état de sept morts, huit blessés et trois portés-disparus parmi les 18 Marocains présents au centre lors de cette frappe aérienne.