Excédé par les réactions des internautes, Ait Bennasser les insulte puis demande des excuses

Sur la banquette arrière d’une voiture, le Lion de l’Atlas Youssef Ait Bennasser évoluant au sein de l’AS Saint-Etienne n’y est pas allé par quatre chemins. Visiblement éméché et chantant du rap, il a ainsi choisi une story sur Instagram pour insulter, à son tour, les internautes qui le critiquent tout comme les autres joueurs du Onze national suite à leur défaite en huitièmes de finale de la CAN 2019.

C'est ça la relève M. @YAitbennasser ? Tu te bourre la gueule après l'élimination et t'insulte des mères alors que l' #Algérie et la #Tunisie sont en demi avec 10 fois moins de budget, 100 fois moins de Fchouch et 1000 fois plus de tripes? #FRMF #CAN2019 #Maroc pic.twitter.com/2B841xL1kZ