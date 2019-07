En 2050, le climat de Madrid ressemblera à celui de Marrakech actuellement

Selon une nouvelle étude mondiale sur l’augmentation des températures dans les grandes villes, la capitale espagnole Madrid enregistrera une augmentation de 6,4°C pendant les mois les plus chauds de l’année. Ainsi, Madrid aura en 2050 le climat actuel de Marrakech et Barcelone celui d’Adélaïde.

Citée par La Vanguardia, l’étude menée par l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (ETH-Zurich, Suisse) s’est intéressée à 520 villes. Ses résultats ont été publiés cette semaine dans la revue scientifique PLoS One. La carte interactive indique que l’augmentation de la température moyenne à Madrid augmentera de 3,1°C pendant les mois les plus froids et de 6,4°C pendant les mois les plus chauds. A Barcelone, la moyenne de température annuelle augmentera de 2,5°C, celle du mois le plus chaud de 3,4°C et celle du mois le plus froid de 2,2°C.

«Nous soulignons la prévision selon laquelle le climat de Madrid en 2050 ressemblera au climat actuel de Marrakech, celui de Stockholm à celui de Budapest ; Londres aura des températures similaires à celles de Barcelone, Moscou comme Sofia (Seattle à San Francisco) et Tokyo à Changsha (Chine)», indiquent les auteurs de l’étude, alertant que la crise climatique est bien en cours.

Jean-François Bastin et Thomas W. Crowther, deux des principaux auteurs de l’étude, ont d’ailleurs publié la semaine dernière une autre étude sur l’impact de cette crise sur la communauté internationale. Pour limiter les conséquences de la hausse des températures dans les grandes villes, ils recommandent notamment de «replanter des arbres à grande échelle afin de réduire la présence de gaz à effet de serre dans l’atmosphère».