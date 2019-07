Migration : Un homme d’origine marocaine sauvé dans les eaux du port de Ceuta

Le service maritime de la Garde civile a agi dans les environs du port de Ceuta mardi soir suite à une alerte envoyée par le capitaine du navire FRS pour porter secours à une personne se trouvant dans l’eau, à proximité du port. Selon Ceuta TV, le navire était parti à neuf heures et quart du soir, du port de la ville, mais il a dû s’arrêter à quelques mètres du port après que son capitaine a aperçu une personne dans l’eau.

Il a ainsi lancé l’alerte à la fois au service maritime de la Garde civile et le service de sauvetage maritime pour localiser la personne et lui porter secours. Les agents de la Garde civile ont procédé au sauvetage de l’homme, d’origine marocaine. «Pour le moment, on ignore comment il est arrivé là-bas. L’homme sauvé est en bonne santé, bien qu'il ait souffert d'hypothermie», commente Ceuta TV.

A son arrivée au port de Ceuta, l’homme a été assisté par l'équipe de réaction immédiate de la Croix-Rouge, qui est arrivée dans la région vers 22h40 le soir. «Il a été déterminé qu'il s'agissait d'un Marocain âgé de 30 à 35 ans. Les agents de la Garde civile ont procédé à son transfert dans les locaux de la police nationale, dans l'attente des mesures prévues par la loi sur l'immigration, à savoir son retour» au Maroc, conclut Ceuta TV.