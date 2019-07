Marrakech : Deux Subsahariennes arrêtées pour détention de faux billets et d'escroquerie présumée

Les enquêtes menées ont révélé que les mises en cause falsifiaient des billets de banque en devise pour des usages frauduleux. / Ph. DGSN

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Marrakech ont arrêté, jeudi, deux ressortissantes d'un pays subsaharien pour leur implication présumée dans une une affaire de détention de faux billets de banque en devise, de fraude et d'escroquerie, indique vendredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les deux mises en cause ont été interpellées sur la base des enquêtes et investigations diligentées suite à la diffusion sur les applications de messagerie instantanée d'une vidéo montrant l'une des prévenues détenant des billets bancaires en devise dans des conditions suspectes, précise la DGSN, ajoutant qu'il a été procédé à l'identification puis à l'arrestation de cette personne et de sa complice dans un appartement au quartier Saada à Marrakech.

#الشرطة_القضائية_بمراكش توقف مواطنتين تنحدران من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في تورطهما في حيازة أوراق مالية مزورة، وذلك بغرض استعمالها في ارتكاب عمليات نصب واحتيال. pic.twitter.com/PYknYIts9q — DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) 12 juillet 2019

Les enquêtes menées par les services de sûreté ont révélé que les mises en cause, âgées de 37 et 41 ans, falsifiaient des billets de banque en devise pour des usages frauduleux à travers un modus operandi criminel consistant à tromper ces billets dans un liquide noir et essayer de convaincre les victimes qu'il s'agit de vrais billets qui n'ont besoin que d'un produit spécial de nettoyage, explique le communiqué, notant que les prévenues s'emparent ainsi de différentes sommes d'argent avant de disparaitre.

Les perquisitions effectuées par les services de sûreté dans l'appartement des deux suspectes ont permis la saisie de 421 billets de banque contrefaits en dollar, ainsi que du liquide noir utilisé dans la fraude, un pc portable, des téléphones portables et un ensemble d'accessoires et de bijoux, selon la même source.

Les deux mises en cause ont été placées en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et investigations se poursuivent pour déterminer toutes les circonstances de cette affaire et identifier tous les complices de ces actes criminels, conclut le communiqué.