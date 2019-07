CAN 2019 : Marocains et Algériens célèbrent la qualification des Fennecs à la frontière

Sur la route frontalière entre le Maroc et l’Algérie au niveau de Saïdia, les populations des deux côtés des clôtures ont célébré, hier, la qualification des Fennecs en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019), tenue en ce moment en Egypte.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent ainsi une centaine de supporters algériens et marocain portant le maillot blanc et verts et en liesse après la victoire de l’Algérie contre la Côte d’Ivoire par quatre tirs au but contre trois, après un match qui s’est soldé par une égalité d’un but partout.

On y entend notamment un concert de klaxons des deux côtés de la frontière, brisée symboliquement le temps d’une joie collective partagée, et même physiquement par un supporter algérien.

Ce n’est pourtant pas la première fois qu’une telle liesse est célébrée des deux côtés de la frontière. Lors de la qualification des Fennecs aux quarts de finale de ce tournoi continental, des supporters des deux pays se sont échangés les messages de soutien sur les lieux.

Cette année, l’Algérie aura disputé sa septième demi-finale dans le cadre de la CAN. Sa place de finaliste remonte à 1980.