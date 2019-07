Immigration : Forte hausse du nombre de jeunes maghrébins assistés à Barcelone

Le nombre de jeunes étrangers de plus de 18 ans d’origine maghrébine pris en charge par la municipalité de Barcelone a grimpé en flèche ces trois dernières années, indique le journal espagnol El Periódico.

En 2016, le Service d’insertion sociale de la municipalité barcelonaise a porté assistance à vingt jeunes étrangers de plus de 18 ans d’origine maghrébine. Ce nombre a été porté à 31 en 2017 et 75 en 2018. Entre janvier et avril 2019, 55 ont été pris en charge.

Ces chiffres ne concernent que les jeunes sans-abris d’origine maghrébine, qui représentent environ la moitié du total des jeunes étrangers pris en charge par la municipalité de Barcelone, c’est-à-dire de toutes les nationalités, selon les données fournies émanant de sources municipales.

Barcelone dispose de deux centres spécifiques pour l’accueil de ces jeunes, l’un dans le district de L’Eixample et l’autre dans celui de la Barceloneta, et les deux sont pleins. Une équipe d’éducateurs les repère dans la rue et leur propose un hébergement et une formation. El Periódico précise que ces derniers jours, beaucoup vont dormir et se nourrissent à l’église de Santa Anna, dans le district de la Vieille ville de Barcelone.

La même source souligne que les infractions et délits parfois perpétrés par certains de ces jeunes ou mineurs non accompagnés, ont provoqué des protestations de la part des habitants des quartiers où sont implantés les centres qui les accueillent.