L'athlète marocain Abderrahmane Kachir provisoirement suspendu pour dopage

Le coureur de fond marocain Abderrahmane Kachir a été provisoirement suspendu par l’Unité d’intégrité des athlètes pour violation du règlement antidopage de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF), indique le site Inside the Games.biz.

The AIU confirms a Provisional Suspension against Moroccan long-distance runner Abderrahmane Kachir for a violation of the @iaaforg Anti-Doping Rules.

