Province de Tétouan : Un incendie dans la forêt d'Aïn Lahcen quasi circonscrit

Le commandant régional de la protection civile à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, le colonel Abderrahim Kabbaj a affirmé que l'incendie qui s’est déclaré mercredi dans une forêt de la commune d’Aïn Lahcen, dans la province de Tétouan, est en passe d’être complètement maîtrisé.

A présent, une grande partie de l’incendie qui a détruit environ 40 hectares de couvert forestier a été maîtrisé, a-t-il dit dans une déclaration à la MAP, faisant savoir que le bilan demeure provisoire.

Il a ajouté que les efforts se poursuivent et que tous les moyens aériens et terrestres sont mobilisés pour venir à bout des flammes, notant toutefois que les vents forts et le terrain accidenté ont augmenté la vitesse de propagation du feu et rendu plus difficile la tâche des équipes d’intervention.

M. Kabbaj a indiqué que sous la supervision du wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, et du gouverneur de la province de Tétouan, Younès Tazi, il a été procédé à la mobilisation de 10 camions citernes de la Protection civile, six engins du Haut commissariat aux Eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, trois avions canadairs des Forces armées royales (FAR), trois ambulances, en plus de centaines de soldats, d’éléments des forces auxiliaires et d’autres services (Eaux et forêt, Entraide nationale) pour circonscrire l’incendie.