Maroc : Le Français Alstom va doubler sa capacité de production industrielle

Le groupe français Alstom, spécialisé dans les transports ferroviaires, entend renforcer sa présence au Maroc à travers le développement de son usine de câblage à Fès, laquelle s’inscrit dans le plan stratégique global 2019-2023 dénommé «Alstom in Motion», indique l’agence de presse Ecofin.

Henri Poupart-Lafarge, le PDG d’Alstom SA a annoncé lors d’une conférence de presse que, plutôt que de se développer géographiquement, la société va renforcer ses activités existantes.

Dans le cadre de la stratégie «Alstom in Motion», il a indiqué que sa filiale Alstom Cabliance doublera sa capacité de production d’ici 2023, ce qui en fera l’un des principaux fournisseurs de câblage local et international. Le nouveau site de l’usine à Fès couvrira 12 000 mètres carrés, générant 330 emplois directs et 1 000 emplois indirects d’ici 2023.

L’agence Ecofin rappelle qu’Alstom SA est présent au Maroc depuis plus de 40 ans et participe à plusieurs projets d’infrastructures majeurs, notamment les premiers tramways de Rabat et de Casablanca, la première ligne de chemin de fer à grande vitesse et la maintenance des locomotives de l’Office national des chemins de fer marocain. De même, en 2016, Alstom a acquis Cabliance, le spécialiste de la fabrication des faisceaux et armoires électriques ferroviaire, l’objectif étant de générer une production dédiée au marché national et à l’export.