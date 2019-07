L'ONSSA annonce une série de mesures pour les préparatifs de l'Aïd el-Adha

L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) annonce dans un communiqué une série de mesures dans le cadre des préparatifs de l’Aïd el-Adha, prises à l’issue d’une réunion mardi 9 juillet au ministère de l’Agriculture.

Ces mesures, mises en œuvre au cours des mois précédents, comprennent l’enregistrement des éleveurs-engraisseurs, l’identification des ovins et des caprins, le contrôle de la qualité de l’eau, le contrôle des aliments pour animaux, le contrôle des médicaments vétérinaires, ainsi que le contrôle des fientes à la sortie des élevages avicoles et à leur destination.

«Lors de la réunion, le point a été fait sur l’opération de l’identification des ovins et caprins qui a été lancée gratuitement, à l’instar de l’année dernière, afin de permettre d’assurer la traçabilité des animaux en cas de besoin», ajoute la même source.

L’ONSSA précise que cette année, environ 8 millions d’ovins et de caprins devraient être identifiés suite à l’adhésion massive des éleveurs-engraisseurs à l’opération de l’enregistrement destinée pour l’Aïd Al Adha.

De plus à ce jour, six millions de têtes ont été identifiées et plus de 223 000 éleveurs engraisseurs enregistrés, soit une augmentation de 62% par rapport à l’année dernière. L’opération de l’identification des ovins et des caprins devra s’achever vers la fin du mois de juillet courant.

Enfin, à l’instar de l’année dernière, et en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, 30 souks supplémentaires (dont 8 souks nouvellement crées cette année) dédiés à la vente des ovins et des caprins destinés pour l’Aïd, seront mis place pour renforcer le réseau de commercialisation.