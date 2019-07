Campagne agricole de Huelva : Environ 15 000 Marocaines ont travaillé et la moitié est rentrée

Presque 15 000 personnes, la plupart des femmes, sont arrivées dans la province de Huelva lors de la dernière campagne agricole, avec un quota contracté par le Maroc pour la récolte de fraises et de fruits rouges, et dont la moitié est déjà retournée dans leur pays, indique l’agence EFE.

C’est ce qui est ressorti de la réunion de la Commission provinciale pour le suivi de l’accord relatif à la gestion, la coordination et l’intégration socioprofessionnelle des flux migratoires dans le cadre de la campagne agricole saisonnière, rencontre organisée aujourd’hui pour faire le point et coordonner les actions de la campagne agricole en cours et la prochaine qui commencera sous peu.

La sous-déléguée du gouvernement, Manuela Parralo, a souligné le bon développement de la campagne et le fait que les visites dans les fermes ont été facilitées pour contrôler le respect de la réglementation.

Pour la prochaine campagne, «le besoin de coordination et de consensus avec les travailleurs et l’importance des migrants ont été soulignés» lors de cette réunion, conclut l’agence EFE.