Portugal : Un marocain condamné à 12 ans de prison pour financement du terrorisme

Un ressortissant marocain a été condamné, mardi, à 12 ans de réclusion par le tribunal pénal de Lisbonne (Portugal). Il est reconnu coupable de financement du terrorisme et du recrutement de jeunes pour les envoyer combattre en Syrie.

Selon l’agence de presse Reuters, Abdesselam Tazi, âgé de 65 ans, est reconnu coupable de sept chefs d’accusation au total, notamment le financement de ces activités terroristes «en utilisant des cartes de crédit falsifiées». Après le rendu du verdict, son avocat Lopes Guerreiro a déclaré aux journalistes ne pas être surpris par la condamnation, exprimant son intention d’interjeter appel.

«Cet individu a été déchargé de son appartenance à une organisation terroriste internationale, mais il a été condamné pour avoir recruté des personnes pour une organisation dont il ne fait pas partie», a-t-il fustigé devant les journalistes.

Le coupable a été arrêté en mars 2018 en Allemagne et extradé vers le Portugal, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis par Lisbonne. En avril 2019, il a comparu pour une première fois, lorsque les juges ont décidé de l’inculper d’«affiliation à une organisation terroriste», de «falsification à des fins terroristes» et de quatre autres crimes liés au faux et à l’usage de faux «pour financer des actions terroristes».

Selon un communiqué rendu public par le procureur, Abdesselam Tazi a été policier marocain avant d’obtenir l’asile politique en octobre 2013. Des enquêteurs l’ont soupçonné d’avoir recruté un jeune compatriote, Hicham El-Hanafi, âgé de 27 ans. Ce dernier a été arrêté à Marseille, sur le point de commettre un attentat terroriste.

Cette affaire est la première du genre au Portugal, où le nombre de citoyens soupçonnés de rejoindre Daech «n’est pas significatif» selon Reuters, qui cite le ministre portugais de la Justice.