L'Indien Nuberg EPC et le Marocain SCE pour la construction d'une nouvelle usine à Jorf Lasfar

La société de gestion de projets Nuberg EPC, basée à New Delhi, a annoncé ce mercredi qu’elle a remporté un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) avec la Société chérifienne d'engrais et de produits chimiques (SCE).

Elle construira ainsi une usine de chlore-alcali dans le parc industriel de Jorf Lasfar à El Jadida, au Maroc, où l’établissement devrait produire du hydroxyde de sodium, de l'acide chlorhydrique et de l’hypochlorite de sodium, rapporte le média Construction Week Online.

Dans un communiqué, la firme indienne a annoncé que l'usine, qui sera équipée de la technologie de cellules à membrane bipolaire et sous licence de la société britannique Inovyn - une entreprise commune des géants de l'industrie chimique Solvay et Ineos - sera achevée fin 2020.

Commentant la signature du contrat, le président et directeur général de Nuberg Engineering, AK Tyagi a déclaré que la société aiderait à construire l'usine aux côtés de SCE.

Le directeur général de SCE, Moutawakkil Abdelkebir a déclaré, de son côté, que les dérivés du chlore produits à partir de l'usine seraient utilisés pour les procédés industriels de désinfection et de traitement de l'eau.

La Société chérifienne d'engrais et de produits chimiques fabrique et commercialise des produits tels que l'acide sulfonique, le silicate de sodium, le laureth sulfate de sodium (SLES) et le sulfate d'aluminium, rappelle le média.