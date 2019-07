Sahara : Deux diplomates français se rendent au quartier général de la MINURSO

Deux diplomates de l’ambassade française à Rabat sont à Laâyoune. Leur visite a commencé lundi 8 juillet par une escale au siège du conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et un détour par la mairie de la ville. Les deux collectivités territoriales sont présidées par deux membres de la puissante famille des Ould Errechid.

On apprend qu’aujourd’hui que la petite délégation a mis le cap sur le quartier général de la MINURSO à Laâyoune, où elle a eu des entretiens avec les responsables civiles et militaires de la mission onusienne. Ensuite, les deux diplomates se sont rendus par avion au «Team Site» d’Aoussred et à celui d’Oum Dreyga. Les deux points se trouvent en effet à l’ouest du Mur de sécurité.

Ce déplacement est désormais une tradition. De nombreux représentants des chancelleries accrédités au royaume l’effectuent régulièrement dans le but d’actualiser leurs bases de données sur le dossier du Sahara. Néanmoins, les Français ont tenu à se démarquer des autres en consacrant une partie importante de leurs visites à écouter les élus de la population sahraouie.