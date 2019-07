Allemagne : 30 000 personnes manifestent pour la prise en charge des migrants sauvés en mer

Dans une centaine de villes allemandes, plusieurs personnes ont manifesté, samedi dernier, en solidarité avec la capitaine du bateau humanitaire Sea-Watch 3, Carola Rackete, arrêtée la semaine dernière par la justice italienne avant sa remise en liberté à l’appel de l’Allemagne. En tout, ils ont été 30 000 personnes selon les organisateurs à marcher notamment en soutien à l’aide des migrants en mer et à la prise en charge de ceux qui ont été sauvés par les ONG.

Citant le collectif Seebrücke, l’AFP rapporte que le cortège de Berlin a compté près de 8 000 personnes, tandis qu’à Hambourg, 4 000 personnes ont défilé. Au même moment, un navire de l’ONG Mediterranea pour l’aide des migrants en mer a accosté à Lampedusa, brisant ainsi l’interdiction d’entrer dans les eaux italiennes, à l’image du Sea-Watch 3.

Adressant un message depuis l’Italie aux manifestants berlinois, Carola Rackete a réitéré que «le sauvetage en mer ne connaît pas de frontières, tout comme notre solidarité». «L’irresponsabilité des Etats européens m’a contrainte à agir comme je l’ai fait», a-t-elle ajouté. La capitaine a été arrêtée tout juste après avoir débarqué 40 migrants secourus en mer et bloqués à bord pendant plus de deux semaines. Une juge italienne a invalidé son arrestation compte tenu du sauvetage de vies, mais deux enquêtes distinctes sont en cours, pour «résistance à un officier» et «aide à l’immigration clandestine».

Quant aux manifestants en Allemagne, il ont dénoncé la criminalisation du sauvetage des migrants en mer, attaquant surtout le ministre italien de l’Intérieur (extrême droite) Matteo Salvini, qui a fait voter la loi interdisant aux bateaux des ONG de sauvetage des migrants d’accoster dans les ports italiens.