«Deal du siècle» : Le PJD en remet une nouvelle couche

A nouveau, le secrétariat général du PJD décoche des flèches en direction du «Deal du siècle». L’instance s’est «dite profondément préoccupée par les développements que connait la question palestinienne, notamment par les tentatives de certaines parties internationales de faire adopter ce qui est appelé le "Deal du siècle"».

Un projet que les islamistes de la Lampe considèrent comme une «menace évidente pour les droits historiques et légitimes du peuple palestinien et une atteinte au statut légal d’Al Qods», indiquent-ils dans un communiqué publié au terme de leur réunion du samedi 6 juillet.

Et d’ajouter que l’initiative de l’administration Trump constitue «un flagrant parti pris pour la vision et les intérêts de l’entité sioniste et une contradiction déclarée avec les procédures du droit international et des résolutions des Nations unies».

Tout en pointant du doigt le contenu du «Deal du siècle», les «frères» et les «sœurs» de Saadeddine El Othmani n’ont pas oublié de «saluer la politique étrangère du royaume du Maroc menée par Sa Majesté le Roi qui veille à défendre la Mosquée Al Aqsa et Al Qods Asharif, à soutenir les Makdessis et à appuyer la lutte du peuple palestinien».

Hier à la Chambre des représentants, le groupe des députés du PJD a posé une question orale au ministre de la Culture et de la communication portant sur les actions que compte entreprendre son département pour promouvoir les droits des Palestiniens au Maroc.