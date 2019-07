Tunisie : Nabil Karoui interdit de voyager pour soupçons de blanchiment, notamment au Maroc

Candidat à l’élection présidentielle pour le parti Cœur de la Tunisie après avoir soutenu celle de Béji Caïd Essebsi en 2014, Nabil Karoui a vu ses avoirs gelés par la justice tunisienne, qui lui interdit par ailleurs de quitter le territoire. En effet, l’homme d’affaires et son frère, Ghazi Karoui, font l’objet d’une instruction judiciaire depuis 2017. La BBC rapporte qu’il y a dix jours, le juge d’instruction a décidé d’inculper les deux concernés pour blanchiment d’argent.

Depuis 2014, l’ONG tunisienne I Watch qui lutte pour la transparence et contre la corruption a appelé à l’ouverture d’une enquête visant les même personnes, sur la base de plus de 700 documents qu’elle a réunis concernant «des activités de blanchiment d’argent des frères Karoui en Tunisie, en Algérie, au Maroc et au Luxembourg». Plus tard, la fuite d’enregistrements dont la voix semble celle de Nabil Karoui ont fait scandale, car ce dernier y aurait exigé de riposter contre l’ONG par une campagne de dénigrement «qui souille ses membres, en les faisant passer pour des traîtres et des agents de l’étranger».

Fondateur en 2002 de l’agence publicitaire Karoui & Karoui avec son frère et de la chaîne télévisée Nessma TV, Nabil Karoui est également poursuivi pour «évasion fiscale» selon des sources citées par le site d’information Kapitalis. «Des commissions rogatoires ont été mises en place afin d’enquêter sur les activités de leur société à l’étranger et les investigations sont toujours en cours», indique pour sa part la BBC.