Médias : La plupart des reportages sur les musulmans au Royaume-Uni jugés négatifs

«La plupart des reportages consacrés aux musulmans dans les organes de presse britanniques ont une perspective négative.» C’est ce qui ressort d’une analyse réalisée par le Conseil musulman de Grande-Bretagne, relayée par The Guardian.

Les résultats de l’étude montrent que le journal Mail on Sunday a la couverture médiatique la plus négative sur l’islam, 78% de ses reportages présentant les musulmans à travers le prisme de thématiques négatives, soit plus que la moyenne déjà élevée du secteur, à hauteur de 59%.

Le New Statesman, The Observer et The Guardian sont en revanche les moins susceptibles de présenter les musulmans sous un jour négatif, selon l’analyse compilée de 11 000 articles et programmes télévisés au cours des trois derniers mois de l’année 2018.

Miqdaad Versi, du Conseil musulman de Grande-Bretagne, a déclaré que son souhait n’est pas d’empêcher les organes de presse de diffuser des reportages négatifs sur les musulmans, mais il demande aux journalistes de «veiller à tenir compte du ton de leur couverture médiatique». Il a également encouragé les médias à inclure davantage de reportages positifs sur les musulmans et à ne pas se focaliser uniquement sur le terrorisme et l’extrémisme religieux. «Vous devez vous assurer que lorsque vous écrivez un article négatif, celui-ci soit juste et ne généralise pas tous les musulmans ni n’alimente le discours de l’extrême droite», a ajouté Miqdaad Versi.

L’analyse indique également que les chaînes de télévision britanniques, qui sont régies par le code de la radiodiffusion, sont beaucoup moins susceptibles que les journaux de présenter les musulmans sous un jour négatif, les émissions de télévision locales étant particulièrement enclines aux récits plus positifs sur l’islam.