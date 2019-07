Football : Les auteurs d’insultes racistes identifiés par une fiche de signalement

Le défenseur et capitaine d’Amiens, Prince-Désir Gouano a déjà fait l’objet d’insultes racistes pendant un match. / Ph. Jeff Pachoud – AFP

La Ligue de football professionnel (LFP) va lancer, dans le cadre de son «plan de lutte contre les discriminations», une fiche de signalement afin d’identifier les auteurs d’insultes, de propos et de chants racistes, antisémites, homophobes ou sexistes dans les stades, indique Le Monde. Cette mesure entrera en vigueur à la reprise de la saison de Ligue 2 (le 26 juillet) et de Ligue 1 (le 9 août).

La LFP souhaite ainsi encourager les témoins et les victimes de ces dérives à les dénoncer pour ouvrir une procédure disciplinaire et judiciaire, en partenariat avec la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA), avec laquelle elle a signé une convention en mars, précise la même source.

«Nous nous dotons d’un nouvel outil pour lutter contre le racisme et l’homophobie, et mieux cibler les fauteurs de troubles, explique Nathalie Boy de la Tour, présidente de la LFP. Une minorité ne doit pas gâcher le plaisir de la majorité de venir assister à un match de football. On veut passer à la vitesse supérieure pour écarter tous les comportements déviants dans les stades, qui sont le fait d’une petite minorité. Je ne veux pas qu’il y ait un amalgame avec l’ensemble des spectateurs.»

Le formulaire sera accessible sur le site internet de la Licra et le signalement pourra être réalisé de manière anonyme. Il devra être complété sous quarante-huit heures afin qu’un dossier soit transmis par la Licra à la LFP, qui pourra saisir sa commission de discipline, souveraine pour prendre les sanctions appropriées.