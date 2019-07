Le Maroc a attiré 11,7% des investissements directs étrangers destinés aux pays arabes en 2018 [Rapport] 

La Société arabe de garantie des crédits à l'investissement et à l'exportation (Dhaman) basée au Koweït a rendu publique la quatrième édition de son rapport annuel sur le climat de l'investissement dans les pays arabes pour 2019. Un document qui comprend une présentation et une analyse des données et des indicateurs relatifs aux performances des groupes de pays arabes en termes d'attraction des investissements directs étrangers.

Ainsi, il ressort que le Maroc est classé à la quatrième place arabe, avec 3,6 milliards de dollars d’investissement direct étranger que le pays a pu attirer l’année dernière. Un montant représentant 11,7% des IDE destinés aux pays arabes. Selon les données de Dhaman, le flux des IDE vers le Maroc reprend sa tendance haussière, après des baisses enregistrées à partir de 2015.

L’année dernière également, le Maroc a connu, toujours selon le rapport, 71 nouveaux projets étrangers de 66 entreprises étrangères et qui nécessiteront 4,485 milliards de dollars et permettront de créer 15 351 emplois directs et indirects.

Parallèlement, les investissements directs étrangers du Maroc ont atteint, l’année dernière, près de 665 millions de dollars, en baisse par rapport à l’année 2017 (1,02 milliard de dollars) poursuit le rapport.

La France, premier investisseur étranger au Maroc en 2018

Les données de Dhaman indiquent aussi que la France a été le premier investisseur étranger dans le royaume avec un total de 1,058 milliard de dollars en 2018, suivi par l’Angleterre (743 millions de dollars), la Corée du Sud (472,2 millions de dollars) et l’Espagne (444,4 millions de dollars).

Dans le monde arabe, les Émirats arabes unis, l'Égypte et Oman se sont accaparés à eux seuls environ 68,5% du total des IDE. En tête du classement, les Émirats arabes unis ont attiré, l’année dernière, 10,4 milliards de dollars, soit 33,3% du total des IDE destinés aux pays arabe. Ils sont suivis par l'Égypte (6,8 milliards de dollars et 21,8%) ainsi que le Sultanat d’Oman avec 4,2 milliards de dollars et 13,4% et l’Arabie saoudite (10,3% des IDE, 3,2 milliards).

Au cours de l'année 2018, les IDE ont continué à être concentrés dans un nombre limité de pays arabes, remarquent les rédacteurs du rapport.

Globalement, les flux mondiaux d’IDE ont continué leur tendance baissière, avec un volume de moins de 13,4% par rapport à l’année dernière. Selon les dernières statistiques du World Investment Report 2019, cité par le rapport de Dhaman, les investissements directs étrangers (IDE) vers les économies en développement ont augmenté de 2,2% pour atteindre 706 milliards de dollars, tandis que les entrées dans les pays développés ont diminué de 26,7% pour atteindre 557 milliards de dollars en 2018, soit 42,9% du total des flux

Les investissements vers les pays arabes ont représenté 2,4% du total mondial qui s’est élevé à 1 297 milliards de dollars, conclut le rapport.