Espagne : Le commerce frontalier entre le Maroc et Ceuta suspendu jusqu'au 3 septembre

Les autorités espagnoles et les autorités frontalières ont décidé la suspension «temporaire et mutuellement convenue» des échanges transfrontaliers à pied et à bord de véhicules de tous types de marchandises entre Ceuta et le Maroc au cours du mois d'août. Une mesure destinée à «accélérer le transit et éviter les incidents», rapporte l’agence Europa Press.

Selon la délégation du gouvernement à Ceuta, les restrictions à l'activité des porteurs entreront en vigueur le 29 juillet et dureront au moins jusqu'au 3 septembre.

Des sources de la délégation ont démenti dans des déclarations à Europa Press que la décision masquait un pacte visant à mettre fin «indéfiniment ou définitivement» à l’activité commerciale qui «représente entre 25 et 30% du produit intérieur brut (PIB) de la ville».

Selon les autorités espagnoles, cette fermeture temporaire coïncide avec «une série de dates festives». En outre, cela «facilitera le transit des Marocains qui se rendent dans leur pays d'origine dans le cadre de l'opération Paso del Estrecho» (Marbaha) 2019.