Maroc : Le PJD dénonce une campagne médiatique visant ses membres

Le secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD) a condamné dimanche des «campagnes médiatiques» visant certains de ses dirigeants et militants, émises par un «certain nombre d'acteurs politiques».

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion, le secrétariat général de la Lampe a dénoncé le diffusion d’informations «malveillantes et fausses» qui «ne cachent plus les antécédents de leurs diffuseurs et leurs liens». La même source a assuré qu’elle «mobilisera les moyens médiatiques, politiques et juridiques disponibles pour faire face à ces campagnes».

Le communiqué du secrétariat général du PJD a mis en avant «la contribution des membres du parti pour remplir leurs diverses responsabilités et leur réaction face aux tentatives» visant à porter atteinte à l'action politique et ciblant le processus démocratique ainsi que «la propagation de la frustration et de la méfiance dans les institutions».

L’organe décisionnel du PJD s’est aussi félicité du «dynamisme que connaît le parti», qui «repose sur la liberté d'opinion et la démocratie interne, la confiance dans le projet de réforme du parti et le renouveau organisationnel qui en découle». Il précise que ses membres ont «apprécié les efforts déployés par les différentes instances organisationnelles et parallèles du parti pour s'acquitter de ses obligations d'encadrer les citoyennes et les citoyens, de communiquer avec eux, d'écouter leurs demandes et d'interagir avec leurs attentes».