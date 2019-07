Maroc - EAU : Entretien téléphonique entre le roi Mohammed VI et Mohammed bin Zayed Al Nahyan

Le roi Mohammed VI et le prince héritier des Emirats arabes unis, Mohammed bin Zayed. / Ph. Ryan Carter

Le prince hériter d’Abou Dhabi et commandant des forces armées des Emirats arabes unis, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, a indiqué dimanche soir avoir reçu un appel téléphonique du roi Mohammed VI.

Les deux parties ont discuté des «relations fraternelles entre les deux pays et des moyens de les développer en plus des dernières actualités que connait la région et certaines questions d’intérêt commun», poursuit-il sur son compte Twitter.

Cet appel téléphonique intervient alors que les relations entre les deux pays ont connu, depuis 2017, des tensions en raison des divergentes sur nombre de questions régionales. En effet, depuis la crise des pays du Golfe, la neutralité du Maroc n’a pas été du goût des Emirats et de l’Arabie saoudite ayant opté pour boycotter le Qatar.

De plus, le Maroc et les Emirats ne s’accordaient pas sur la crise libyenne. Alors que Rabat soutient le gouvernement d’union nationale, internationalement reconnu, les Emirats soutennent le maréchal Khalifa Haftar.

En février dernier, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a donné une interview à Al Jazeera en révélant que le Maroc recule sur sa participation dans la guerre au Yémen, menée par l’Arabie saoudite avec le soutien des Emirats. Des sources médiatiques ont alors annoncé, le même mois, le rappel des ambassadeurs du Maroc, de l’Arabie saoudite et des Emirats pour consultation, suite à un reportage de la chaîne Al Arabiya sur le Sahara occidental.

En avril dernier, Bourita avait effectué une tournée dans les pays du Golfe, remettant aux souverains d’Arabie saoudite, du Qatar, du Koweït, du Bahreïn et du Sultanat d’Oman des lettres royales. La tournée a exclu les Emirats.