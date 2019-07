Maroc : Saisie d'une quantité record de plus de 27 tonnes de chira au Port Tanger-Med

Les services du district de sûreté du port Tanger-Med ont procédé, dimanche soir en coordination avec les services de douane, à la mise en échec d'une tentative de trafic d'une cargaison record de 27,3 tonnes de chira saisie à bord de trois camions de transport international de marchandises immatriculés au Maroc.

L'opération de contrôle des trois véhicules, qui s'apprêtaient à quitter le Maroc par voie maritime vers l'Europe et qui étaient supposés transporter une cargaison d'équipements industriels, a permis la saisie de la quantité de drogue répartie sur 16 conteneurs dans les remorques des trois camions, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Celle-ci précise que l'opération a permis l'interpellation de trois chauffeurs et trois assistants, tous de nationalité marocaine et âgés entre 31 et 50 ans.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, pour identifier les ramifications éventuelles de cette activité criminelle aux niveaux national et international, ajoute la même source.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires intenses et continues menées par les services de sûreté pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.