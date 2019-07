Un Belge déféré devant la cour d'appel de Tétouan pour possession d'arme à feu et trafic d'argent

Le service préfectoral de la police judiciaire a déféré, dimanche, un ressortissant belge devant la cour d'appel de Tétouan pour son implication présumée dans une affaire de possession d'arme à feu et de munitions et tentative de trafic d'une somme d'argent en devise vers l'étranger.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le mis en cause, âgé de 59 ans, a été interpellé le 4 juillet par les services de sûreté nationale et leurs homologues des douanes, alors qu'il s'apprêtait à quitter le territoire national via le point de passage de Bab Sebta, à bord d'un véhicule immatriculé à l'étranger.

La fouille du véhicule a permis la saisie d'une arme à feu contenant cinq cartouches, ainsi qu'une somme d'argent de 97 540 euros et 160 dinars tunisiens non déclarée auprès des services des douanes, selon la même source.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer tous les tenants et aboutissants de cette affaire, avant d'être déféré dimanche devant la justice, conclut le communiqué.