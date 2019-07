Italie : La mannequin maroco-britannique Nora Attal fait la Une de Vogue

Née à Londres de parents originaires de Larache, la mannequin Nora Attal a fait la Une de l’édition de juillet du magazine Vogue Italia, entourée de sa famille. En effet, le numéro de ce mois est consacré au thème de l’ADN, pour lequel ce portrait a été tiré depuis la résidence familiale dans la ville marocaine du nord.

Le HuffPost Maroc a relayé cette Une en décrivant la jeune femme «entourée de sa sœur, de son frère, de ses parents et de sa grand-mère», tous habillés par la prestigieuse maison Chanel, pour laquelle Nora pose souvent. Dernier défilé en date, la mannequin a participé, en avril dernier, au défilé Croisière 2020 de Dior qui s’est tenu à Marrakech.

Nora Attal est rapidement devenue une figure de la mode internationale contemporaine, approchée par les grandes enseignes de l’habillement et du luxe comme Loewe, Céline, Acne Studios, Burberry, Loewe et Prada, entre autres. Vivant à Londres, elle sillonne ainsi les grandes capitales de la mode entre Milan et Paris, à l’occasion de fashion-weeks ou de défilés de grandes marques.