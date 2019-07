Maroc : Le taux de superficies brûlées par les incendies de forêts en baisse

Les superficies brûlées par les incendies de forêts au niveau national ont accusé un recul significatif du 1er janvier au 3 juillet 2019, une période durant laquelle quelque 127 incendies ont éclaté, touchant 201 ha, soit une réduction de 60% en comparaison avec la moyenne des dix dernières années durant la même période, a indiqué le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLD).

La région qui a connu la plus grande superficie incendiée est Rabat-Salé-Zair (Rabat-Salé et Khémisset), avec 11 départs de feu et une superficie parcourue de 70 ha, suivie par la région du Nord-Ouest (Kénitra et Sidi Slimane), avec 31 départs de feu et 54 ha parcourus par les feux, précise le HCEFLD dans un communiqué. 70% de cette superficie est constituée essentiellement d'essences secondaires et de formations herbacées.

Les incendies ont été maîtrisés grâce aux efforts déployés, dans le cadre du plan de lutte contre les incendies de forêts, par le Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification et ses partenaires, composés du ministère de l’Intérieur, de la Protection civile, de la Gendarmerie royale, des Forces royales air, des Forces auxiliaires, des Forces armées royales et des autorités locales, a souligné le Haut-commissariat.

Il convient de rappeler que le programme d'action de prévention et de lutte contre les incendies de forêts qui a été mis en œuvre s’articule, notamment, autour du renforcement de la prévention à travers la sensibilisation et la réalisation des travaux d’équipement et de traitement des forêts, la cartographie de prévision du risque, l’alerte précoce par la mise en place d’un réseau de guetteurs et de patrouilles au niveau des zones sensibles, le pré-positionnement des équipes des premières interventions, la détection à temps et l’opérationnalisation du dispositif d’intervention terrestre et aérienne contre les feux de forêts.